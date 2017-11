Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carles Puidgemont apela a uma lista eleitoral unitária

Segundo o presidente da Generalitat destituído, lista deve integrar as forças que compunham o anterior governo regional.

13:18

O ex-presidente da Generalitat, Carles Puidgemont, defendeu esta terça-feira a necessidade de uma lista unitária catalã para vencer as eleições de 21 de dezembro e recuperar a democracia e o "espírito da Assembleia da Catalunha".



Puidgemont que se encontra em Bruxelas disse esta terça-feira, em entrevista à Catalunya Ràdio, que a melhor forma de expressar a recusa da população catalã contra a aplicação do artigo 155 da Constituição - que considera "um golpe de Estado contra a democracia" - é a formação de uma lista eleitoral alargada.



Segundo o presidente da Generalitat destituído, a lista eleitoral deve integrar as forças que compunham o anterior governo regional (PDeCAT e ERC) mas também a CUP e outras forças de esquerda "soberanistas".



"Perante uma agressão tão forte do Estado espanhol, temos que estar unidos", afirmou acrescentando que é preciso enfrentar "uma situação de emergência".



Puidgemont voltou a admitir a possibilidade de encabeçar a lista unitária para conseguir uma vitória capaz de enviar à Europa a mensagem de que a intervenção junto das instituições catalãs "não é uma solução".



O autoproclamado presidente da República da Catalunha reivindicou a "refundação do espírito da Assembleia catalã" que foi a plataforma que, desde os tempos da clandestinidade, uniu todas as formações catalãs que lutaram contra a ditadura franquista.



Puidgemont sublinhou que as reivindicações históricas da Assembleia da Catalunha - de "liberdade e amnistia" - voltam a ser atuais por causa da "onda repressiva desencadeada pelo Estado espanhol" e pela "punição autoritária".



Sobre os objetivos que deveria ter um novo governo independentistas vencedor das eleições de 21 de dezembro, Puidgemont indicou que a prioridade não seria o culminar do processo iniciado pela aprovação da declaração de independência por parte do parlamento regional, mas sim a recuperação "da democracia e da liberdade".



"É preciso desmascarar o artigo 155", disse, sublinhando que o novo governo vai encontrar uma "situação de emergência perante um Estado espanhol que quer aniquilar a Catalunha como país".



Segundo o ex-presidente da Generalitat, a "república só se pode afirmar a partir de um marco democrático" e criticou o governo do PP.



"Espanha não mudou e é impossível dialogar com os fanáticos que a governam", afirmou classificando o Executivo como os "ultranacionalistas espanhóis" que continuam a ser uma maioria.