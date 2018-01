Carlos Moedas reunido com Macron

Comissário europeu entregou relatório para a criação de um Conselho Europeu da Inovação.

A ideia de criar uma agência europeia para o empreendedorismo está a ganhar cada vez mais força.



O comissário europeu Carlos Moedas reuniu-se esta quarta-feira com Emmanuel Macron à margem do Fórum Económico Mundial, em Davos.



Moedas aproveitou a oportunidade para entregar o relatório sobre a criação de um Conselho Europeu da Inovação, um projeto do comissário europeu e que interessa ao Presidente francês, que tem defendido a criação de uma agência europeia para a inovação.



Este relatório, desenvolvido por peritos como Paddy Cosgrave (organizador da Web Summit), foi pedido pela Comissão Europeia e está a ser trabalhado pelo departamento de Carlos Moedas por forma a fazer parte do próximo programa de financiamento europeu para a investigação, ciência e inovação.



Carlos Moedas quer mais de 100 mil milhões para a ciência europeia até 2027

O comissário europeu Carlos Moedas anunciou hoje que vai propor aos diversos Estados-membros e ao Parlamento Europeu um orçamento superior a 100 mil milhões de euros para ciência e inovação, durante o período entre 2021 e 2027.



Carlos Moedas transmitiu esta posição de Bruxelas em declarações à agência Lusa e Antena 1, em Davos, na Suíça, no âmbito do Fórum Económico Mundial, após ter procedido à entrega ao Presidente da República de França, Emmanuel Macron, de uma proposta para a criação de uma agência europeia da inovação.



O ex-secretário de Estado do executivo de Pedro Passos Coelho referiu que, neste momento, o orçamento da ciência e inovação da Comissão Europeia, que termina em 2020, gere cerca de 80 mil milhões de euros.



"A ambição seria pelo menos chegar aos 100 mil milhões de euros entre 2021 e 2027 e, para isso, é preciso que os Estados-membros da União Europeia estejam de acordo. É algo que tem de ser discutido com o Parlamento Europeu e com os países da União Europeia, mas considero uma ambição realista chegar pelo menos aos 100 mil milhões de euros", declarou o comissário europeu português.



Em relação à proposta que entregou ao chefe de Estado francês para a criação de uma agência ao nível europeu para a inovação, Carlos Moedas referiu que se pretende "meter nela todos os instrumentos que já se possui e em que os inovadores e empreendedores europeus sabem que ali podem ter financiamento".



"É uma inovação diferente, de diferentes disciplinas, em que se mistura artes com as ciências. Numa altura em que todas as prioridades da Europa nos trazem algum sabor negativo, como o terrorismo, as migrações ou os refugiados, aquilo que temos como mensagem positiva atualmente é a ciência e a inovação - aspetos essenciais para haver mais e melhor emprego", sustentou.



Carlos Moedas classificou depois como "um momento importante" a entrega desta proposta ao chefe de Estado francês, "porque o Presidente Macron foi o primeiro a falar sobre a inovação e sobre a ciência como os motores para o crescimento na Europa".



"Disse Macron que temos de ser melhores na inovação que cria mercado e emprego, porque há inovação que não cria emprego e dirige-se apenas para a eficiência. A inovação de que Macron fala é uma inovação que ele chama de rutura", acrescentou Carlos Moedas.