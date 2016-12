Carolina do Norte vai revogar lei que discrimina LGBT

Em causa está a lei que obriga as pessoas a utilizarem as casas de banho em muitos edifícios públicos de acordo com o género que consta dos certificados de nascimento e exclui a orientação sexual e a identidade de género das proteções antidiscriminação.A revogação seria um sinal de cooperação entre o próximo governador e a legislatura, controlada pelo Partido Republicano.Na semana passada, os legisladores realizaram uma sessão especial e retiraram autoridade a Cooper, que assumirá funções no próximo mês.O atual governador, Pat McCrory, defende a questão relativa às casas de banho como uma forma de garantir privacidade e segurança por manter homens fora das casas de banho das mulheres. Os críticos à lei consideram-na discriminatória.Desde a aprovação da lei, em março, a Carolina do Norte sofreu várias consequências, nomeadamente empresas a rejeitarem expandirem os seus negócios no estado e cancelamentos de concertos e eventos desportivos.