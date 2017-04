Carrinho de choque transforma-se no mais veloz do mundo

Nas feiras populares os carrinhos de choque garantem animação mas, para um inventor inglês, podem ser também verdadeiras máquinas de aceleração. Colin Furze pegou num carrinho de choque de 1960 e transformou-o no mais rápido de sempre, ao conseguir que o veículo atingisse os 160 km/hora.

Furze, que é o inventor de outros fenómenos como a ‘aero-mota’, a mota a jato, e o carrinho de bebé mais veloz do mundo, acabou (mais uma vez) no Livro de Recordes do Guinness.

O carrinho de choque, que normalmente não seria capaz de ultrapassar os 8km/hora, foi ‘quitado’ com um motor das motas Honda de 660cc, mas manteve o mesmo chassis e o tamanho das rodas, para preservar o design original do antigo veículo. Para diminuir o peso, Furze, que é engenheiro, retirou ainda as partes mais pesadas do carrinho de choque, como as proteções laterais.

O inglês documentou todo o processo no YouTube e, no final, pôs condutor de carros desportivos, conhecido como ‘the Stig’, a dar uma volta no veloz carrinho de choque, que atingiu os 161,174 km/h.

"Ver o the Stig, que habitualmente conduz alguns dos carros mais verlozes do mundo ao volante de um carrinho de choque clássico a 160 km/h é surreal e impressionante", afirmou Lucia Sinigagliesi

