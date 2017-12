Carro investe contra multidão e faz vários feridos na Austrália

Duas pessoas detidas pela polícia na cidade de Melbourne.

21.12.17

Sad day in my beauty #Melbourne. #Australia. Crazy driver crashed his car against several people. We were so close, horrible scare! pic.twitter.com/IZfStAOETd — ViviCP (@ViviKstiblanco) December 21, 2017

?? #Austalia: Raw footage after a car plows into a crowd of pedestrian outside the Flinders St station in #Melbourne. 16 people were injured, one person seriously injured. Driver was arrested! pic.twitter.com/7Zeu36qG20 — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) December 21, 2017

Uma nova atualização das autoridades revela que pelo menos 19 pessoas foram atropeladas esta quinta-feira numa das ruas mais movimentadas de Melbourne, na Austrália. Um carro branco do tipo SUV irrompeu por uma das ruas mais movimentadas da cidade e atropelou dezenas de pessoas.Numa conferência de imprensa realizada pelas 19h30 locais (10h30 em Portugal), a polícia australiana anuncia que o condutor do carro é um homem de 32 anos de nacionalidade australiana e origem afegã. O homem apresenta um historial de problemas mentais e consumo de drogas. Tem, também cadastro criminal.O jornal Herald Sun avança que o detido se chama Saeed Noori.A polícia afirma que não tem, até ao momento, qualquer indicação de que se tenha tratado de um atentado terrorista, mas a investigação ainda está numa fase muito inicial. O segundo homem detido tem 24 anos e ainda não é certo qual o seu grau de envolvimento no atropelamento.O principal suspeito foi detido por um polícia que estava fora de serviço e que travou o condutor. O agente sofreu lesões numa mão e num ombor e teve ser hospitalizado. O suspeito também recebeu tratamento médico.Antes, as autoridades já tinham confirmado que se tratou de um "ato deliberado", avança a Skynews, mas diz ser ainda cedo para se perceber a intenção dos autores.Um vídeo publicado no Twitter mostra o que será o momento da detenção do condutor do veículo.O caso aconteceu em Flinders Street, junto à estação de comboio com o mesmo nome. Vídeos e fotografias publicados nas redes sociais mostram a violência do episódio e o pânico que se seguiu. O caso aconteceu pelas 17h00 locais (6h00 em Lisboa), hora de ponta na cidade do estado de Vitória.Entre as vítimas estará uma criança em idade pré-escolar, avançam os media locais. Vários dos feridos foram hospitalizados em estado crítico.Um testemunha conta à ABC "não houve travagem, o carro não abrandou". Quem assistiu fala de um cenário de corpos a voar e pânico na rua.