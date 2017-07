Carro atropela várias pessoas em funeral

Acidente terá feito pelo menos oito vítimas.

Por Carolina Canha e Pedro Zagacho Gonçalves | 17:07

Multiple injuries at Greenlawn cemetery after a vehicle collision. Working to gather additional information. Victims taken to hospital. — Cola Police Dept. SC (@ColumbiaPDSC) July 19, 2017

Um carro desgovernado atropelou várias pessoas num funeral, nesta quarta-feira, em Columbia, Carolina do Sul, EUA.O incidente foi confirmado pela polícia local através do Twitter, que declarou que "as vítimas foram levadas para o hospital", não tendo, contudo, especificado os contornos da situação.Alegadamente, terão sido oito as pessoas feridas do incidente. Ao volante do veículo estaria um idoso, segundo avança a imprensa norte-americana.De acordo com a polícia de Columbia, irá ser feita uma investigação para averiguar a origem do caso.