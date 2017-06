Autor do ataque em Paris morre em explosão

@rtve el momento después de la explosión del coche en #ChampsElysees, forcejean con el sospechoso para sacarlo pic.twitter.com/o4km0SByTJ — Eugenio Morcillo (@elugeescojonudo) 19 de junho de 2017

O que achou desta notícia?







92.3% Muito insatisfeito

92.3%



7.7%

7.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







92.3% Muito insatisfeito

92.3%



7.7%

7.7% Muito satisfeito pub

O condutor do veículo que abalroou esta segunda-feira uma carrinha policial na avenida dos Campos Elísios, no centro de Paris era um homem de 31 anos oriundo de um subúrbio de Paris que estava referenciado pelas autoridades, indicaram fontes oficiais.Citadas pelas agências internacionais, as fontes oficiais, que preferiram falar sob anonimato, precisaram que o homem era oriundo do subúrbio parisiense de Argenteuil e que estava referenciado pelas autoridades por potenciais ligações extremistas.O homem chocou esta segunda-feira intencionalmente contra uma carrinha da 'gendarmerie' francesa (força policial militarizada) na avenida dos Campos Elísios. O veículo explodiu momentos depois do impacto, mas sem fazer vítimas, além do condutor.A morte do condutor seria confirmada mais tarde pelo ministro do Interior francês, Gérard Collomb, que indicou que este incidente tinha sido uma "tentativa de ataque" contra as forças de segurança.Botijas de gás, uma metralhadora Kalachnikov e pistolas foram encontradas no veículo, bem como explosivos."Uma vez mais as forças de segurança em França eram os alvos", declarou o ministro.Este ataque "mostra uma vez mais que o nível de ameaça em França é extremamente elevado", mencionou Gérard Collomb, num momento em que o país vive em estado de emergência desde os atentados de novembro de 2015.Collomb acrescentou que vai apresentar na quarta-feira um projeto-lei que prevê o prolongamento do regime de exceção de 15 de julho, data em que expira o atual prazo, até 01 de novembro.Na zona dos Campos Elísios, localizada em pleno centro da capital francesa, um forte dispositivo de segurança foi destacado. A circulação automóvel na avenida foi cortada e a estação de metro mais próxima foi encerrada, segundo constatou no local um jornalista da agência noticiosa francesa France Presse.Em atualização