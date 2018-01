Carro desgovernado mata bebé e fere 20 pessoas no Rio de Janeiro

A ciclovia que existe no local e a famosa caçada da cidade estavam cheios de gente no momento em que o veículo invadiu a área, por volta das 20h30 (22h30 em Portugal).



O condutor, que segundo o Globo se chama Antonio de Almeida Anaquim, de 41 anos, foi detido pela polícia. Alegou que sofreu um ataque epilético, mas a polícia ainda estava a investigar esta informação.











Viveram -se momentos de pânico na praia mais famosa do Brasil, com dezenas de pessoas a fugir, temendo que pudesse tratar-se de um ataque terrorista.





#BREAKING Authorithies confirm the Copacabana car incident is not terror related. Driver had an epilepsy attack and lost control of his car. pic.twitter.com/2nIEJ5HagK