Carro despista-se fere 12 crianças na Eslováquia

Um carro atingiu um grupo 20 de crianças na Eslováquia, ferindo pelo menos 12. As vítimas têm entre 5 a 12 anos.



A agência Sputnik cita o chefe da polícia local, que diz que o acidente aconteceu perto da cidade de Poprad, no nordeste da Eslováquia.



"O condutor escapou praticamente ileso. Não tinha álcool no sangue. Aparentemente, o seu carro derrapou quando fazia uma curva e capotou, atingindo um grupo de crianças que iam a passar", disse o responsável policial.



Duas das crianças ficaram gravemente feridas, quatro tiveram trumas severos. Oito escaparam com ferimentos ligeiros.