Carro explode em posto de abastecimento e faz um morto

Não há ainda indicação sobre as causas da explosão nem sobre o estado de saúde das três vítimas.

O que achou desta notícia?







82.4% Muito insatisfeito

82.4%

5.8%

5.8%

11.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







82.4% Muito insatisfeito

82.4%

5.8%

5.8%

11.8% Muito satisfeito pub

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas depois de um carro, que estava a ser abastecido por gás num posto de abastecimento, ter explodido.O momento ficou gravado pelas câmaras de vigilância da bomba de gasolina em São Gonçalo, no Brasil. O acidente aconteceu este sábado à noite.Segundo um elemento do corpo de bombeiros que esteve no local, o carro chegou com um casal por volta das 23h00 para abastecer. No momento da explosão, a mulher estava dentro do veículo, avança o site G1.