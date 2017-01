Carro explode junto a tribunal na Turquia

(Em atualização)



A agência estatal Anadolu noticia que a polícia está a tentar localizar um terceiro suspeito, que se pôs em fuga.

Um carro explodiu esta terça-feira junto a um tribunal na cidade costeira de Esmirna (Izmir), na costa oidental da Turquia.Os media locais falam de pelo menos dez feridos que terão dado entrada nos hospitais da cidade. A explosão aconteceu numa altura em que dezenas de advogados, juízes e magistrados entravam e saíam do edifício.A Reuters avança que, logo após a explosão, a polícia se envolveu num tiroteio com os autores do atentado, tendo abatido a tiro dois dos atacantes.