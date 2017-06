Carro sobe passeio e faz um ferido em Manhattan

O que achou desta notícia?







Um carro subiu o passeio esta quinta-feira em Manhattan, nos Estados Unidos, e fez um ferido. O acidente deu-se perto do Lincoln Tunnel.O veículo, registado no estado norte-americano da Geórgia, ficou entalado entre uma árvore e um prédio de apartamentos de luxo.O ferido foi encaminhado para o Bellevue Hospital. No interior do carro seguiam cinco pessoas, segundo as testemunhas do local.