Carro suspeito cortou trânsito na Gran Via, em Madrid

Falso alarme causou confusão numa das principais avenidas da capital espanhola.

19:42

A Gran Via, uma das mais movimentadas avenidas de Madrid, que estava cortada ao trânsito desde o final da tarde desta quinta-feira, já foi reaberta por não ser dito detetado nada suspeito no veículo sem condutor abandonado na via.



Uma porta-voz da polícia nacional disse que as autoridades utilizaram cães para inspecionar o veículo e que não foi encontrado nada de suspeito, de acordo com a agência noticiosa Associated Press.



A polícia considera que terá sido um falso alarme e está à procura do condutor ou do dono do carro, acrescentou a porta-voz.



A avenida esteve fechada entre as 19h15 e as 20h00 num amplo trecho da Gran Via, adiantou a agência noticiosa Efe.



O carro abandonado é um Nissan Qashqai preto, parado perto do número 60, no sentido Gran Via-Praça de Espanha, segundo as mesmas fontes.



A interrupção do trânsito afetou pelo menos a seção que vai da Plaza de Espanha à Plaza de Callao.





