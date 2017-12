Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro suspeito lança alerta junto ao palácio da rainha Isabel II, em Londres

Estação de metro junto ao Palácio de Buckingham esteve fechada e estradas cortadas.

21.12.17

A polícia inglesa encerrou a estação de Hyde Park Corner, nas traseiras do Palácio de Buckingham, residência da rainha Isabel II, depois de ter sido encontrado um "carro suspeito" naquele local, esta quinta-feira à noite. Várias estradas foram ainda vedadas ao trânsito.



No local esteve uma equipa de inativação de explosivos a analisar o veículo.



A polícia levantou o alerta e reabriu as estradas e estação de metro alguns minutos depois.



