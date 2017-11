Carros arrastados para o mar após chuvas fortes na ilha grega de Symi

Tempestade provocou inundações em vários edifícios e originaram o corte de energia.

Por Lusa | 13.11.17

As autoridades gregas estão a enviar equipas de bombeiros de emergência para a ilha de Symi depois de chuvas fortes terem provocado esta segunda-feira inundações, o corte de energia e arrastado algumas viaturas para o mar.As autoridades informaram, segundo a Associated Press, que cerca de 10 viaturas foram arrastadas para o mar na zona do porto principal da ilha depois da tempestade, estando a ser investigada uma informação de quem um homem estaria desaparecido.As chuvas fortes provocaram inundações em vários edifícios e originaram o corte de energia, com as autoridades a enviarem várias equipas de bombeiros para a ilha no Mar Egeu, uma vez que esta não tem bombeiros próprios.Outras agências governamentais estão a enviar também equipas para a ilha de Symi para avaliar os danos causados.As chuvas fortes levaram também à interrupção do serviço de ferry.