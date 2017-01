Cartas da Princesa Diana arrematadas por quase 18 mil euros

"O nascimento desta pequena pessoa virou-nos a vida do avesso e tenho dificuldade em respirar com a quantidade de flores que aqui foram entregues", confidencia a princesa britânica ao mordomo, que a apoiou em situações como a morte do pai, em 1992.



Em outubro de 1992, ela escreveu outra carta, antes de viajar para a Ásia com Carlos.



"Os meninos estão bem e gostam muito da escola, apesar de o Harry estar sempre a ser repreendido", relata, acrescentando: "Partimos em novembro para uma visita à Coreia do Sul, um bom sítio para fazer as compras de Natal!".



Com um valor estimado em entre 600 e 900 libras, a carta encontrou comprador por 2.400 libras (2.800 euros).



O leilão incluía 40 objetos, entre os quais, além das cartas, fotografias e cartas de agradecimento pertencentes ao mordomo. O conjunto dos lotes alcançou 55.000 libras (64.000 euros).



Seis cartas enviadas pela princesa Diana a um mordomo do palácio de Buckingham, nas quais descreve o entusiasmo do filho William após o nascimento do irmão, Harry, foram hoje leiloadas por quase 18.000 euros, noticiou a BBC.As cartas manuscritas, enviadas nas décadas de 1980 e 1990 a Cyril Dickman, que trabalhou no palácio de Buckingham durante 50 anos, desvendam um pouco do que era a vida da princesa e da sua família no palácio de Kensington e constituem "uma coleção única de memórias reais", indicou a leiloeira Cheffins, sediada em Cambridge.Numa dessas cartas, enviada cinco dias após o nascimento de Harry, em setembro de 1984, a princesa de Gales diz estar a viver "um período particularmente feliz".