Cartaz contra Obama e muçulmanos provoca escândalo

Muitas pessoas estão a apelar para que a loja seja boicotada, mas muitas outras defendem que o seu proprietário tem direito à liberdade de expressão.

Uma mercearia do estado norte-americano do Novo México está a ser alvo de fortes críticas por colocar um cartaz na loja onde se lê "Obama e outros muçulmanos não são bem-vindos aqui".A loja, localizada na pequena cidade de Mayhill, a cerca de 265 quilómetros de Albuquerque, coloca cartazes daquele tipo há anos, mas só depois de um viajante ter visto e alertado uma estação de televisão é que passou a ser alvo de críticas.Segundo um antigo funcionário da loja, em declarações à televisão local KOB, o dono mete fora do estabelecimento os clientes que se indignam com as mensagens xenófobas.