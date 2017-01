Casa Branca admite transferências de detidos em Guantánamo

Esta tomada de posição de Trump surge depois do diário The New York Times ter noticiado que a administração de Barack Obama irá anunciar brevemente (antes de cessar funções) a transferência de cerca de 20 prisioneiros da prisão militar de Guantánamo."Não devem existir mais transferências de Gitmo [designação como é conhecido o centro militar de detenção americano]. São pessoas extremamente perigosas e não devem ter a oportunidade de voltar ao campo de batalha", escreveu Donald Trump na sua conta oficial na rede social Twitter.Durante a campanha presidencial, Donald Trump (que tomará posse a 20 de janeiro) manifestou vontade de manter aberta a prisão militar e "ocupá-la com criminosos", mas nunca apresentou um projeto detalhado.Em meados de dezembro, o jornal The New York Times escreveu que a Casa Branca tinha informado o Congresso norte-americano que pretendia transferir em breve 17 a 18 detidos para vários países (Itália, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos).Atualmente, 59 presos permanecem na prisão militar norte-americana de Guantánamo, localizada no sul da ilha de Cuba e que foi criada após os atentados de 11 de setembro de 2001 para acolher suspeitos de terrorismo.O encerramento de Guantánamo foi uma das promessas da campanha presidencial de Obama e da sua administração, desde que chegou ao poder em 2009, mas o processo de esvaziamento da prisão militar foi marcado por várias perturbações.A oposição do Congresso norte-americano e a relutância dos países em acolherem suspeitos de terrorismo foram apontados como os principais obstáculos ao cumprimento da promessa de Obama.Mesmo assim, Obama conseguiu reduzir significativamente o número de detidos. Quando chegou à Casa Branca, a prisão de Guantánamo tinha 242 prisioneiros.