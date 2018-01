Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa Branca anuncia corte na "assistência de segurança" ao Paquistão

Washington já tinha avisado Islamabad que teria de fazer mais para manter ajuda prestada pelos EUA.

21:35

O governo norte-americano informou os membros do Congresso dos EUA que vai anunciar planos para cortar na "assistência de segurança" do Paquistão, adianta a agência Reuters. A decisão é conhecida esta quarta-feira, depois da Casa Branca ter avisado Islamabad que iria ter de fazer mais para manter a ajuda prestada pelos EUA.



Desconhece-se, para já, quanto representará o corte, bem como quanto tempo durará e de que forma se processará a redução da ajuda.



Recorde-se que a administração liderada por Donald Trump já tinha acusado, esta terça-feira, o Paquistão de fazer "jogo duplo" na luta contra o terrorismo. Nikki Haley, embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, também já tinha dito que Washington deverá cortar cerca de 250 milhões de euros em ajudas ao Paquistão, depois de Trump ter acusado o país de oferecer aos EUA "mentiras e enganos".



Em causa poderá estar o alegado apoio de Islamabad a grupos aliados dos talibãs afegãos, facto que tem afetado as relações entre os EUA e o Paquistão.