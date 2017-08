Conselheiro de segurança nacional de Trump é demitido

Ezra Cohen-Watnick é o mais recente caso de demissões na Casa Branca.

Por Lusa | 02.08.17

Um dos conselheiros de segurança nacional do presidente norte-americano foi demitido do seu cargo, anunciou esta quarta-feira a Casa Branca.



Ezra Cohen-Watnick é o mais recente caso de demissões na Casa Branca e no Conselho de Segurança Nacional.



O principal conselheiro de Donald Trump para a segurança nacional, H.R. McMaster, emitiu um comunicado indicando que "aprecia o bom trabalho realizado" no Conselho de Segurança Nacional por Ezra Cohen, mas acrescenta que "neste momento é mais adequado" um conjunto diferente de experiências para prosseguir o trabalho.



Ezra Cohen-Watnick era uma entre a dúzia de pessoas na Casa Branca com acesso a uma gama completa de informações classificadas, incluindo detalhes de programas secretos dos Estados Unidos.