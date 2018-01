Casa Branca confirma corte na ajuda ao Paquistão

País vai deixar de receber milhões para financiar esforços antiterroristas.

20:51

A Administração norte-americana, liderada por Donald Trump, vai mesmo deixar de apoiar financeiramente o Paquistão, avança esta quinta-feira o New York Times Segundo documentos citados por aquele jornal, esta "suspensão é um congelamento de fundos", pelo que se desconhece até quando durará. A Casa Branca já tinha avisado Islamabad que iria ter de fazer mais para manter a ajuda prestada pelos EUA, especialmente no que diz respeito à segurança do país: os EUA providenciavam fundos de ajuda para pagar as operações de contraterrorismo levadas a cabo pelo Paquistão.

Recorde-se que a administração liderada por Donald Trump já tinha acusado, esta terça-feira, o Paquistão de fazer "jogo duplo" na luta contra o terrorismo. Nikki Haley, embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, também já tinha dito que Washington deverá cortar cerca de 250 milhões de euros em ajudas ao Paquistão, depois de Trump ter acusado o país de oferecer aos EUA "mentiras e enganos".

Em causa poderá estar o alegado apoio de Islamabad a grupos aliados dos talibãs afegãos, facto que tem afetado as relações entre os EUA e o Paquistão.