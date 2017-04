Casa Branca diz que nem Hitler usou armas químicas

Minutos depois, Spicer procurou corrigir as suas afirmações, tentando diferenciar as ações de Hitler do ataque com gás a civis sírios na semana passada. Este ataque, ocorrido no norte da Síria, provocou cerca de 90 mortos e o ministro da saúde da Turquia garantiu que os testes revelavam o uso de gás sarin."Penso que quando se usa o gás sarin (...) ele (Hitler) não usou o gás da mesma forma que Al-Assad está a fazer, sobre o seu próprio povo", declarou Spicer.Depois do encontro com os jornalistas, Spicer enviou-lhes uma mensagem por correio eletrónico, em que garantiu: "De forma alguma, procurei diminuir a natureza horrorosa do Holocausto. Estava a tentar distinguir entre a tática de usar aviões para lançar armas químicas sobre centros populacionais. Qualquer ataque a pessoas inocentes é repreensível e indesculpável".Os comentários de Spicer ocorreram no segundo dia da Páscoa judaica e um dia depois de a Casa Branca organizar um jantar, marcando a emancipação do povo judeu, uma tradição iniciada na Presidência de Barack Obama.Segundo o Museu dos EUA que recorda o Holocausto, os nazis experimentaram o uso de gás venenoso no final de 1939 para matarem doentes mentais.Hoje foi o segundo dia consecutivo em Spicer teve dificuldades em articular a política externa da Casa Branca em uma altura crítica.Os comentários de hoje foram feitos depois de Casa Branca ter sido forçada a desmentir afirmações de Spicer, produzidas no palanque da sala da imprensa, segundo as quais o uso de barris com bombas pelo governo de al-Assad poderia levar a mais ações militares por parte dos EUA.Durante uma troca de argumentos com jornalistas, na segunda-feira, Spicer pareceu identificar uma nova linha vermelha para a Casa Branca, quando disse aos repórteres que se um país gasear um bebé ou lançar "um barril com bombas sobre pessoas inocentes, vai haver uma resposta deste presidente".Até segunda-feira, a Casa Branca manteve que os ataques aéreos da semana passada foram uma resposta ao uso pelo governo sírio de armas químicas contra os seus próprios cidadãos.Um porta-voz da Casa Branca disse mais tarde que "nada mudou na posição" da Casa Branca, mas que o presidente mantém a opção de agir se for do interesse nacional.