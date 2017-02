Novos colonatos israelitas "podem não ajudar" a assegurar a paz

A Casa Branca disse na quinta-feira que a construção de novos colonatos israelitas ou a expansão de existentes "pode não ajudar" a assegurar a paz no Médio Oriente.



"Apesar de não acreditarmos que a existência dos colonatos seja um impedimento à paz, a construção de novos colonatos ou a expansão de colonatos já existentes além das atuais fronteiras pode não ajudar", disse o porta-voz Sean Spicer.



Esta declaração rompe com a postura anteriormente assumida por Donald Trump de total defesa dos colonatos israelitas.





Desde que Trump se tornou Presidente dos Estados Unidos, Israel aprovou várias novas construções de colonatos, algo que os críticos dizem poder pôr em risco a solução de dois Estados para a zona.Israel anunciou recentemente um plano para a construção de mais 3.000 casas para colonatos judeus na Cisjordânia, o quarto anúncio deste tipo em menos de duas semanas."A administração Trump não assumiu uma posição oficial sobre colonatos e deseja continuar as discussões, incluindo com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, quando este visitar o Presidente Trump no final deste mês", disse Spicer.Trump deve receber o primeiro-ministro israelita a 15 de fevereiro.