Casa-se com sem-abrigo e escreve livro sobre história de amor

Emmy Abrahamson conheceu o atual marido num banco de jardim em Amesterdão.

18:32

Em 2006, Emmy esperava por uma amiga no centro de Amesterdão, Holanda, quando um sem-abrigo sentou ao seu lado. Dois anos depois, os dois estavam casados e iriam ser pais de gémeos. A mulher de 41 anos prepara-se agora para contar a peculiar história da sua vida através de um livro.

Aos trinta anos de idade, a autora estava de férias na capital holandesa quando um homem de "roupas sujas, cabelo e barbas empoeiradas e com uma maleta gatas nas mãos" sentou na outra ponta do banco onde estava sentada e perguntou se "tinha tempo para conversar". Emmy recorda que, apesar do aspeto descuidado do homem, este "era atraente e tinha os maiores olhos castanhos que já tinha visto". Conversaram durante dez minutos, até chegar a amiga pela qual a mulher esperava. Combinaram encontra-se no mesmo banco uma semana depois.

Vic chegou ao encontro vinte minutos atrasados e numa bicicleta de criança. Passearam pela cidade durante seis horas e Emmy descobriu que o sem-abrigo tinha decidido viajar pela Europa e que quando fico sem dinheiro, começou a dormir nas ruas. Na altura, a casa de Vic, de 25 anos, era uma caixa de cartão entre os arbustos da cidade.

Antes de voltar para casa, Emmy e Vic encontraram-se mais três vezes.

A escritora, natural de Viena, contou ao Daily Mail que a despedida foi difícil, mas que precisava de voltar para casa e para a carreira de sucesso como escritora. Deu o contato a Vic, mas não esperava que este lhe ligasse.

Três semanas depois, a mulher recebeu uma chamada do apaixonado a informar-lhe que estava em Viena. Os dois começaram a namorar e, dois anos depois, casaram-se. Atualmente o casal tem dois filhos gémeos.

Durante a mesma entrevista, Emmy conta que o início da relação foi atribulado. Vic era alcoólico e "começava o dia a beber uma lata de cerveja". A família teve alguma dificuldade em aceitar o namorado por este não ter uma profissão ou educação ao nível da filha. Duas amigas de longa data afastaram-se da escritora por não acreditarem que a relação com um sem-abrigo pudesse resultar.

No entanto, Vic fez um tratamento para o alcoolismo por vontade própria, e, hoje, é engenheiro mecânico. Acabou por conseguir conquistar a família de Emmy ao provar que faria tudo por ela e, contra todas as expectativas, mudar a sua vida.



"Se me dissessem que casaria com um sem-abrigo, chamar-vos-ia de loucos", admitiu a autora que vai agora relatar a história de ambos no livro "How to Fall in Love With a Man Who Lives in a Bush" ("Como se apaixonar pelo homem que vive nos arbustos", em português).