Casa-se no hospital com amor da sua vida horas antes de morrer

Heather sofria de cancro e deu o nó deitada na cama com uma máscara de oxigénio.

Heather Lindsay, uma norte-americana de 31 anos, casou na capela de um hospital no estado do Connecticut apenas 18 horas antes de morrer.



A mulher, que estava a ser tratada na unidade onde o casamento ocorreu, sofria de cancro na mama e deu o nó vestida de noiva e deitada na cama com uma máscara de oxigénio a cobrir-lhe a cara.



O momento, ocorrido no passado dia 22 de dezembro, foi capturado por uma das damas de honor da cerimónia.



"O momento foi: ‘Morte, não tenho medo de ti! Estou apaixonada e vou celebrar este amor agora mesmo", explicou Christina Karas, citada pelo The Sun.



A jovem Heather estava tão debilitada que quase não conseguiu dizer os seus votos de casamento. Mas, no final, levantou os braços em celebração de um momento de vitória na sua vida.



As imagens tocantes da cerimónia foram partilhadas no Instagram de Christina Karas.