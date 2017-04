Casados há 71 anos morrem com diferença de quatro minutos

A história de um casal britânico está a emocionar a internet. Depois de 71 anos a viver juntos, Wilf e Vera Russell morreram com quatro minutos de intervalo.

No ano passado, o veterano de guerra Wilf, de 93 anos, foi internado num centro de cuidados para idosos, em Leicester, no Reino Unido, com diagnóstico de demência. De acordo com a família, a partir do momento que o marido deixou de a reconhecer, a saúde de Vera, de 91 anos, começou a deteriorar-se.



Até que, na semana passada a britânica teve de ser internada no hospital Leicester Royal com o estado de saúde muito debilitado.



A situação foi piorando e, na quarta-feira, Wilf morreu no lar onde vivia às 6h50, e Vera, sem saber que o seu marido tinha acabado de morrer, foi declarada morta às 6h54 no hospital onde estava internada.





Uma das netas, decidiu contar a história deste apaixonado casal a uma publicação local. "Acho que ela estava à espera desse. O coração dela estava partido", disse ao Leicester Mercury adiantado que uma das últimas coisas que a avó disse foi: Nós fomos feitos um para o outro". Wilf e Vera conheceram-se há 75 anos. Marcaram casamento antes de Wilf se juntar às tropas britânicas que combateram na Segunda Guerra Mundial. Casaram-se quando ele voltou e desde aí nunca mais se separaram. Tiveram três filhos, cinco netos, sete bisnetos e dois tataranetos. A família vai fazer o funeral em conjunto e pretende que os dois sejam enterrados lado a lado no cemitério para ficarem juntos para sempre.





