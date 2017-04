Casal canadiano ganha Lotto pela terceira vez

No passado dia 22 de fevereiro, Barbara e Douglas participaram no jogo que tinha um jackpot de 16,3 milhões de dólares canadianos (11,3 milhões de euros). O casal acabou por dividir o prémio com outro apostador. Cada vencedor recebeu 8,1 milhões de dólares canadianos (cerca de 5,6 milhões de euros).



"Sabia que tínhamos todos os números certos, mas não sabia quantos apostadores mais também tinham acertado", contou Barbara Fink ao jornal canadiano "The Star".



O casal garantiu que o dinheiro ganho será utilizado para garantir que quer filhas quer netos têm apoio no futuro, mas também tem planos para viajar e comprar uma casa nova.

Em 1989, Douglas ganhou 89 mil euros, prémio que dividiu com quatro amigos. Em 2010, os canadianos receberam 69 mil euros.