Casal com obesidade mórbida perde peso para sexo pela 1.ª vez

Um casal norte-americano com obesidade mórbida conseguiu finalmente fazer sexo pela primeira vez, ao fim de onze anos de namoro. Os dois tiveram que perder muito peso para conseguirem ter relações sexuais, umas vez que, em conjunto, chegaram a pesar mais de 570 quilos.

Lee Sutton e Rena Kiser conheceram-se há 11 anos, numa clínica de perda de peso e foi amor à primeira vista. Os dois já lutavam à vários anos contra a obesidade e viram um no outro a força que precisavam para perder os quilos a mais.

No entanto a política da clínica não permitia que os pacientes namorassem, pelo que foram convidados a abandonar o programa de perda de peso. Decididos, recorreram am médico Younan Nowzaradan, especialista no combate à obesidade mórbida em Houston, Texas,, que os pôs no caminho certo. Os dois começaram a perder muito peso e, ao fim de apenas dois meses, Lee recebeu a ‘luz verde’ para ser submetido à colocação de uma banda gástrica.

No entanto, e ainda antes do homem se submeter à cirurgia, os dois descontrolaram-se e voltaram aos hábitos alimentares antigos, ganhando muito peso e ficando a pesar ainda mais do que anteriormente. Lee chegou a pesar 324 quilos e a namorada, Rena, 248.

Nessa altura as discussões entre o casal tornaram-se mais frequentes e passaram para a violência. Lee e Rena chegaram a trocar agressões depois da mulher ameaçar abandonar o namorado, mas depois decidiram fazer tudo para salvar a relação e frequentaram consultas de terapia para violência doméstica.

Percebendo que era o excesso de peso o principal culpado da tensão entre o casal, que nunca tinha conseguido ter sexo, os dois retomaram a dieta, perdendo quase metade do peso que tinham. Lee pesa agora 184 quilos e Rena pesa 127 quilos, tendo já sido ambos operados, pelo que tudo indica que ainda vão emagrecer mais.

Agora o casal conseguiu fazer sexo pela primeira vez e mostra-se mais feliz do que nunca. "Até então nunca pudemos ter relações sexuais, mas agora podemos sempre!", conta Lee.

O homem está a planear pedir Rena em casamento, assim que os dois consigam perder ainda mais peso, revelou Lee no programa 'My 600lbs Life', do TLC.