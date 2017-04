Casal de cães apaixonados celebra noivado

"A Luna adora o Sebastian. Ele é o seu protetor e afasta outros cães que se tentam aproximar dela", conta a dona, numa entrevista citada pelo Telegraph.



A celebração tardia serviu, também, para celebrar a chegada da primavera, pelo que os dois protagonistas podem ser vistos a passear entre as famosas árvores coloridas da cidade."A Luna adora o Sebastian. Ele é o seu protetor e afasta outros cães que se tentam aproximar dela", conta a dona, numa entrevista citada pelo Telegraph.O casamento em si ainda está sem data marcada, mas deverá acontecer algures entre o outono deste ano e a primavera do próximo.

Um casal de cães muito apaixonados está a dar que falar no Instagram.Sebastian, um bulldog francês, e Luna, uma Spitz alemã, são as estrelas de uma conta com milhares de seguidores nas redes sociais, alimentada pela dona, a fotógrafa Emily Abril.Os dois são inseparáveis e a cumplicidade é tanta que, há uns meses, os dois animais ficaram "noivos". O evento foi celebrado no passado fim-de-semana, altura em que os dois "pombinhos" participaram numa sessão fotográfica muito especial em Washington DC, capital dos EUA.