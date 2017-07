Casal de namorados é drogado e raptado em Benidorm

Acordaram em roupa interior, sem dinheiro e não se lembram de nada.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 18:09

Lucie e Scott Armstrong, casal britânico, acordaram a quilómetros de distância do hotel, onde permaneciam, em Benidorm, Espanha. O casal foi drogado, raptado e foi-lhes roubado centenas de euros.

O casal tinha ido sair à noite, uma vez que as crianças tinham ficado com a mãe de Scott, no hotel. Contudo, nada fazia prever que, horas depois, acordariam num sítio desconhecido, em roupa interior e sem dinheiro.

A polícia espanhola está a investigar o incidente e procura entender o que poderá ter acontecido. O casal fez testes ao sangue e estão neste momento à espera dos resultados, a fim de compreender se lhes foi colocada alguma substância na bebida.



A última coisa que se recordam é de estar no bar Saloon, no resort. A partir daí, é como se mais nada tivesse verdadeiramente acontecido. Mas aconteceu.

Quando acordaram, ligaram imediatamente para a polícia, onde foram interrogados sobre o sucedido. Lucie tirou fotografias de marcas nas pernas e nas costas, mas não se recorda de nada.

Em declarações ao Daily Mail, Lucie disse que "a nossa experiencia foi horrível (…) queremos que as pessoas estejam conscientes de que isto acontece e podia ser pior", alerta.

"Ficámos sem dinheiro, roubaram-me a mala, as nossas roupas e outras coisas", conta. "Neste momento, só quero saber quais as drogas que me deram", afirma.