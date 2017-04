Casal de ‘swingers’ dá conselhos para encontros escaldantes de sexo em grupo

Um jovem casal de ‘swingers’ ingleses (que trocam de parceiro nas relações sexuais) resolveu partilhar os segredos e as dicas que usa para conhecer outras pessoas interessadas em sexo em grupo e garante que a prática de trocar de parceiro pode ajudar a fortalecer as relações amorosas.

Mark e Jenny (nomes fictícios) abriram o coração e o seu diário sexual ao The Sun e contam que marcam habitualmente encontros com casais e raparigas solteiras através de sites próprios e em discotecas. Mark, de 32 anos, e Jenny, de 26, são os dois bissexuais e já namoram há três anos. Mark sempre foi adepto do ‘swing’ e convenceu Jenny a experimentar logo após o terceiro encontro dos dois.

"O maior conselho que posso dar é a honestidade. Gosto sempre de por logo todas as cartas na mesa. No meu caso, é uma coisa que acho divertida e que me dá prazer. A Jenny ouviu, compreendeu, experimentou e gostou também. Há que haver abertura na comunicação, para que também a mente esteja aberta a experiências diferentes", explica Mark. "Ao aprender a comunicar

Para Jenny, além da comunicação, há que haver uma preparação prévia. "Tem que haver uma seleção. Nós somos particularmente seletivos. Se for um casal, há que estabelecer imediatamente limites e perceber até onde eles estão dispostos a ir, para não magoar ninguém. Os ciúmes são a pior coisa que ponde acontecer numa sessão de swing", garante a jovem.

A inglesa explica ainda que tem sempre que haver um controlo. "Se há alguma situação que causa desconforto a algum dos envolvidos há duas coisas a fazer: a primeira é dizer que se está incomodado e a segunda é parar imediatamente", explica Jenny.

Para conhecer pessoas com os mesmos gostos, os dois aconselham a procurar grupos privados nas redes sociais, sites próprios para swingers e uma visita a clubes ou discotecas abertos a esta prática. "Mas sempre com muito cuidado. Façam perguntas, interessem-se pela pessoas ou pessoas. Expliquem o que querem e o que procuram e oiçam o que os outros gostam. Se não houver correspondência, não forcem a coisa", afirma o casal.

Outro conselho é evitar frequentar locais próximos de onde vive a família ou junto ao local de trabalho. "Somos um casal como outro qualquer. Trabalhamos muito e cheios de stresse. Gostamos da nossa família e queremos constituir uma um dia, mas não há necessidade de os envolvermos, assim como os amigos, neste lado da nossa vida. O mundo dos swingers é maior do que se imagina e facilmente podem encontrar um colega de trabalho ou um primo afastado. Procurem locais em que a discrição seja palavra de ordem. A aproveitem, acima de tudo aproveitem", concluem Jenny e Mark.

