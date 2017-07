Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpos de casal suíço encontrados 75 anos depois de desaparecimento

Cadáveres encontrados mumificados nas neves de um glaciar.

Por Lusa | 19:29

Um casal desaparecido há 75 anos no maciço dos Diablerets, sul da Suíça, foi encontrado mumificado nas neves de um glaciar, uma descoberta que vai permitir que os seus filhos sobreviventes façam o seu luto.



Os corpos perfeitamente conservados permaneciam próximos um do outro, tendo a seu lado mochilas, uma garrafa, um livro e um relógio, contou ao diário suíço Le Matin o diretor das pistas (área de ski) do Glaciar 3000, Bernard Tschannen.



Um funcionário deste complexo, no decurso de uma visita de inspeção nas proximidades do "téléski du Dôme", na noite da passada quinta-feira, apercebeu-se de um montículo e fez a descoberta. "Tratava-se de um homem e de uma mulher com roupas que datam da altura da última guerra" mundial, declarou Tschannen. "O gelo conservou-os perfeitamente e os bens que transportavam estavam intactos".



O diretor de pistas pensa que o casal caiu provavelmente numa fissura e que o glaciar acabou por devolver os corpos.



O local da descoberta no glaciar de Tsanfleuron, com 2.615 metros, está próximo de um antigo caminho pedestre que liga os cantões de Berna e de Valais.



"Tudo leva a crer que [o casal] tentavam alcançar a pé o cantão de Berna, como se fazia à época. Era o caminho mais curto", considerou Tschannen.



Segundo a televisão pública RTS, a garrafa de vinho encontrada perto dos corpos tinha a indicação "Sion", admitindo-se assim que viessem do Valais.



Na manhã de sexta-feira a polícia de Sion recuperou os corpos com a ajuda de um helicóptero e pediu ao instituto de medicina legal de Lausanne para proceder à sua identificação.



Segundo o Le Matin, trata-se de um sapateiro, então com 40 anos, Marcelin Dumoulin, e de sua mulher Francine, uma professora de 37 anos, que em 15 de agosto de 1942 partiram a pé da povoação de Chandolin para irem ver o seu gado nas montanhas.



"Vi-os partir nesse sábado de manhã. Fazia um tempo radioso. Deveriam passar a noite no pasto de Grilden e regressar no domingo", contou à agência noticiosa France-Presse (AFP) Monique Gautschy, uma das duas filhas do casal, hoje com 86 anos e que tinha 11 anos quando os pais desapareceram.



"Subitamente, uma grande nuvem negra cobriu o glaciar ao início da tarde. O meu tio teve apenas tempo de ver os meus pais pela última vez com os seus binóculos", acrescentou. "Esperei até segunda-feira, mas nunca mais regressaram".



Após dois meses e meio de buscas sem resultados, os sete filhos do casal -- cinco rapazes e duas raparigas, com idades então entre os dois e os 13 anos -- foram colocados em famílias de acolhimento. Apenas a segunda filha, Marceline, que tinha quatro anos, foi adotada por uma tia.



"Foi a primeira vez que a minha mãe acompanhou o meu pai nessa caminhada", disse ao Le Matin Marceline Udry-Dumoulin. "Estava sempre grávida e não podia efetuar as deslocações em condições meteorológicas tão duras como as do glaciar".



"De seguida subi três vezes ao glaciar, sempre à sua procura. Perguntava constantemente se tinham sofrido, ou o que lhes tinha acontecido. Tenho agora a felicidade de ter respostas a essas perguntas", acrescentou.



Marceline e a irmã Monique são as duas unidas filhas ainda vivas, confirmou à AFP a sua sobrinha, Maryline Dumoulin.



"As minhas duas tias estão muito, muito contentes de poderem fazer finalmente o seu luto", disse por telefone a partir da povoação de Chandolin.



"Ontem telefonei à polícia e confirmam-me em 99% que são os meus avós, mas ainda é necessário esperar pelos testes de ADN para ter o coração tranquilo", acrescentou, precisando que a sua tia Marceline deu na segunda-feira o seu ADN.



"A polícia disse-me que os corpos ainda estavam congelados, mas poderemos reconhecer o relógio do meu avô e as suas mochilas, porque era ele que as fazia em pele de vaca".