Casal descobre câmara escondida em quarto alugado

Aparelho estava escondido por trás de um espelho, de forma estratégica.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:15

Um casal de turistas de São Paulo que estava a passar férias num apartamento alugado num elegante condomínio da Ilha Porchat, em São Vicente, no litoral daquele estado brasileiro, teve uma desagradável surpresa que lhes estragou e abreviou o período de descanso.



O casal encontrou uma câmara no quarto, escondida por trás de um espelho, através da qual muito provavelmente alguém estava a observar, e talvez até a gravar, os seus momentos de intimidade.

Os turistas desconfiaram da existência do equipamento num momento em que, deitados na cama, perceberam pequenas luzes a piscar por trás do espelho estratégicamente colocado no aposento. Foram verificar e confirmaram, chocados e indignados, a existência de uma câmara que os estava a filmar.

Os turistas, uma arquiteta de 28 anos e um analista de sistema de 27, ainda tiveram uma outra surpresa desagradável nessa noite, que confirmou as suas suspeitas. Assim que desligaram e retiraram a câmara que os espiava nos momentos de maior intimidade, receberam um telefonema do dono do apartamento, que tinham alugado através de um site de hospedagem, perguntando se havia algum problema.

O casal contou ao dono do imóvel que tinha descoberto e desligado a câmara e, para novo espanto e ainda maior indignação, o proprietário confirmou que sabia da existência do equipamento. Segundo os turistas, o proprietário do apartamento alegou que a câmara, disfarçada e colocada de forma a ter uma visão privilegiada de tudo o que acontecia na cama, na verdade era um instrumento de segurança, para garantir a tranquilidade de quem aluga o apartamento.

O casal chamou a polícia, entregou a câmara e, depois de registar queixa pelo ocorrido, fez as malas e voltou para São Paulo, interrompendo a estadia na praia vários dias antes do previsto. A polícia vai intimar o dono do imóvel para explicar o estranho achado do casal e, dependendo das investigações, incriminá-lo.