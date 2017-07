Casal detido por espancar criança até à morte

Menina chegou ao hospital já sem vida.

11.07.17

Um casal foi detido depois de ter espancado até à morte uma criança de três anos na madrugada desta terça-feira no Rio Grande do Sul, no Brasil.

De acordo com as autoridades brasileiras, a mãe, o padrasto e um vizinho levaram a menina ao hospital por volta da meia-noite. A criança chegou ao local já sem vida e a unidade hospitalar chamou de imediato a Brigada Militar e a Polícia Civil para investigarem o caso.

O site brasileiro G1 adianta que o padrasto garantiu às autoridades que a enteada caiu num buraco de uma obra da casa da família, entre domingo e segunda-feira, mas que só levaram a menina ao hospital quando esta começou a sentir-se mal.

As autoridades duvidaram desta versão e foram à residência da família. Foi aí que os vizinhos, visivelmente revoltados, contaram à polícia que a criança sofreu "muitas agressões".

A mãe e o padrasto, ambos com 20 anos, foram detidos e levados para a esquadra onde permanecem em silêncio. O casal namorava há cerca de um mês.

A mesma publicação, afirma que a menina apresentava uma série de ferimentos no rosto, no tórax e nas costas. O corpo foi levado para autopsiar no Instituto de Medicina Legal local.

O irmão da menina, de cinco anos, também vivia com o casal e apresentava sinais de agressão. Às autoridades, o menino contou que era agredido e mostrou diversos hematomas pelo corpo, principalmente, nos braços e barriga. Foi entregue a um tio, pois o pai biológico também está preso.