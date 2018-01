Casal embriagado obriga a aterragem de emergência de avião da Ryanair

Atitude agressiva obrigou a interromper ligação entre Dublin e Alicante

20:23

Um voo procedente de Dublin, na Irlanda, com destino a Alicante, no sul de Espanha, teve de ser desviado para Santander, no norte de Espanha, por causa de desacatos a bordo. O site da TV Antena3 dá conta que a aterragem de emergência se deveu ao comportamento de um casal que estava a manter uma "atitude agressiva" a bordo, evidenciando sinais de embriaguez.



A Ryanair, que fazia o voo, teve mesmo de pedir a intervenção da Guardia Civil, que deteve o casal após a aterragem. O avião aterrou em Santander pelas 16h00 (17h00 em Portugal) e o casal desembarcou. Homem e mulher foram detidos por infringir a lei da segurança aérea.



O avião descolou uma hora depois, tendo retomado a normalidade da ligação até Alicante.