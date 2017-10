Casal encontrado morto no deserto foi morto a tiro

Corpos foram encontrados abraçados.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 13:12

Estavam desaparecidos há três meses e foram encontrados esta semana, mortos no deserto. Os corpos de Joseph Orbeso, de 21 anos, e Rachel Nguyen, de 20, foram encontrados pelas autoridades num último abraço. Inicialmente pensava-se que os jovens se tinham perdido durante uma caminhada no Joshua Tree National Park, na Califórnia, EUA, mas sabe-se agora que os dois foram mortos a tiro.

Segundo as autoridades, após ter sido feita a autópsia, acredita-se que se possa tratar de um caso de homicídio-suicídio.

Os motivos por trás deste caso misterioso ainda estão por apurar mas, segundo a polícia, Joseph é suspeito de ter matado a namorada e, com ela nos braços, cometeu suicídio.

O desaparecimento foi notado pels funcionários do hotel onde os dois jovens estavam hospedados, depis de não terem feito o check out. Horas depois, o carro das vítimas foi encontrado perto de um trilho muito popular naquela zona, chamado 'Maze Loop'.

As buscas começaram de imediato, mas para tristeza dos familiares do casal, estas não deram resultado. Só no domingo - três meses depois do desaparecimento - é que as equipas de salvamento encontraram os corpos, no fim de um rasto de invólucros de alimentos e garrafas de água. Joseph e Rachel foram descobertos abraçados um ao outro, já sem vida.

Gilbert Orbeso, pai de Joseph, estava com as equipas de salvamento no momento em que encontraram os jovens, e fez o reconhecimento dos corpos. Gilbert falou para o site de notícias americano, ABC7, e contou que o casal estava abraçado. "Eu senti que estávamos perto. Nós sabíamos que tínhamos de encontrá-los. Era o nosso objetivo principal", comentou o pai de Joseph.

Os rastos na areia mostram que as vítimas andaram às voltas. O casal perdeu-se no Joshua Tree National Park, que é conhecido pelo clima seco e pelas temperaturas que ultrapassam aos 40°C.