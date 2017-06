Casal espanca dona de restaurante por não gostar da comida

Logo de seguida, a jovem de 15 anos, filha da dona do restaurante, sai de um carro preto e enfrenta o casal em defesa da mãe. A rapariga leva um soco na cara e cai para trás desamparada. O casal pôe-se em fuga imediatamente.



A dona do restaurante ficou com o nariz partido e a jovem de 15 anos sofreu uma concussão.



As agressões foram registadas por uma câmara de vídeovigilância. A polícia da Geórgia decidiu divulgar as imagens de modo a obter ajuda para apanhar os suspeitos mais rapidamente.



As autoridades norte-americanas do estado da Geórgia estão à procura de um casal que foi filmado a agredir a proprietária de um restaurante e a sua filha, de 15 anos, tudo porque não estava satisfeito com as refeições servidas.Os alegados agressores, identificados como Nathaniel Eric Smith e Latasha M. Smith, começaram a insultar a dona do estabelecimento por considerarem que o frango servido estava frio e que a travessa não trazia batatas fritas suficientes.A proprietária reembolsou o pagamento aos clientes, no entanto, garante que estes não deixaram de parte os insultos e a violência, começando aos murros às janelas do restaurante.