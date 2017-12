Casal faz sexo em táxi e pede ao taxista para sair do carro

Momento insólito foi filmado e divulgado nas redes sociais.

21.12.17

Um casal foi filmado a fazer sexo nos bancos traseiros de um táxi em Moscovo, na Rússia. O momento foi filmado pelo taxista que conduzia o casal e que não queria acreditar no que olhe estava a acontecer.

O homem, que costuma publicar vídeos nas redes sociais sob o nome ‘Hardworking Taksist’ (‘Taxista Trabalhador’, em português), acabou por divulgar a gravação onde, a determinada altura, o casal chega mesmo a pedir para o taxista sair do seu próprio carro para que possam "estar sozinhos e à vontade".

O casal acabou por ser expulso do táxi. Os dois envolvidos não se apercebem que estão a ser filmados.

Segundos os meios de comunicação russos, o casal tinha entrado no táxi depois de sair de um bar e não chegou ao destino, uma vez que o taxista se irritou.

Quando recebe o pedido para sair do táxi, o condutor exalta-se e grita: "Mas vocês estão loucos? Agora vou sair do meu carro para vocês poderem fazer sexo aqui? Vão mas é para o bar de onde vieram e façam lá!". O taxista ordena depois ao casal que saia imediatamente do carro.

"Eles estão malucos! Eu digo-lhes onde devem enfiar os instintos animais que não conseguem controlar. Era o que faltava! Agora queria f**** no meu carro. E ele perguntou-me se eu podia sair do carro e dar uma volta durante 10 minutos. Como se ele aguentasse 10 minutos!", brinca o taxista no final do vídeo.