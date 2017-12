Casal filmado a fazer sexo em autocarro de dois andares

Passageiros aplaudiram os envolvidos quando saíram do veículo.

22.12.17

Um casal inglês foi filmado na fazer sexo num autocarro de dois andares da rede de transportes públicos inglesa. O vídeo do momento, filmado em Shoreditch, no Reino Unido, foi divulgado nas redes sociais e rapidamente se tornou viral.

O autocarro tinha vários passageiros a bordo , que assistiram a tudo. Foi um deles que gravou o vídeo, no autocarro n.º 149.

Segundo testemunhas, ninguém quis intervir e resolveram fingir que nada se passava. "Algumas pessoas olharam atónitas, mas o homem só se ria e acenava, com a mulher nua sentada sentada em cima dele, agarrada a um banco. Ela fazia muito barulho", conta um passageiro.

O casal entrou no autocarro ao final da noite e já vinha aos beijos. Foi ao sentarem-se que resolveram levar a cabo a ‘aventura’, que acabou com o motorista do autocarro a expulsá-los em Harringay.

Ao sair do autocarro, o casal foi fortemente aplaudido pelos passageiros.