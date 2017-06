Casal filmado a fazer sexo em barco durante assalto

Will Coe, de Cairns, na Austrália, ficou destroçado ao descobrir que o seu precioso barco tinha sido alvo de um assalto e que os ladrões lhe tinham levado todo o recheio da embarcação. No entanto, ao verificar as câmaras de videovigilância do cais onde tem o barco ancorado, o australiano teve uma grande surpresa: os ladrões tinham feito sexo durante o assalto

As imagens, divulgadas depois pelo australiano nas redes sociais, mostram o casal em pleno ato no interior do barco, visível pela janela. Will conta que estava a ver as imagens para tentar descobrir que era o responsável pelo assalto quando viu os dois ladrões, um homem e uma mulher, a entrarem no barco, a despirem-se e a fazerem sexo no interior da embarcação.

"Acho que vou jogar o colchão para o lixo. Não posso mesmo ficar com aquilo depois do que aconteceu. Primeiro fiquei furioso, mas agora tenho que admitir que é muito engraçado", explica o australiano.



Assalto depois do sexo

Depois de acabarem, os ladrões reviraram o barco e levaram todos os objetos de valor no interior.

"Vai ser difícil passar uma noite lá dentro a tentar descansar depois de saber o que eles fizeram no meu barco", conclui Will Coe, que tinha comprado a embarcação há poucos meses.

A polícia australiana recolheu vestígios no local do crime e abriu uma investigação.

