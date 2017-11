Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal mata filho bebé e enterra-o em caixa de sapatos

Bebé morreu por não ter sido alimentado.

18:23

Um casal britânico, natural de Manchester, está a ser acusado de ter matado o seu filho bebé por não lhe ter dado a comida e a bebida necessária para a sua sobrevivência. Catherine Davies e Anthony Clark terão enterrado a criança nua dentro de uma caixa de sapatos selada com película aderente, contam os media britânicos.



O bebé, um rapaz, terá nascido a 23 de agosto de 2016 e o tribunal acredita que terá morrido apenas quatro dias depois.



Catherine e Anthony terão ido à noite ao cemitério, com a criança escondida, feito um buraco e deixado lá o corpo.



As autoridades nunca chegaram a ser informadas da existência daquela criança até se terem deparado com este alegado crime. "A Catherine disse, em tom de brincadeira a um vizinho, que estava grávida", disse a procuradora Louise Blackwell em tribunal.



A mãe terá posteriormente admitido em entrevista dada à polícia que o bebé tinha nascido e que tinha de acordar "de hora a hora" por causa dele. Disse ainda que o bebé tinha "defeitos estranhos".



O corpo da criança foi encontrada no cemitério por cães da polícia.



Os pais, de 35 e 25 anos, vão continuar a ser julgados.