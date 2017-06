Casal pedófilo abusava de crianças entre os três e os dez anos

Nadia Floan, de 34 anos, e Nicholas Lucas, de 29, foram acusados de crimes de abusos sexuais de menores e vão cumprir penas de 14 e 17 anos, respetivamente. O casal de pedófilos foi condenado por violações, incitamento de actividades sexuais a menores, atos sexuais em frente a crianças e crueldade.

O casal inglês respondeu por crimes de violação a três crianças, com idades entre os três e os dez anos. Os abusos terão tido lugar entre 2007 e 2012.

"Eles tiraram partido do facto de serem jovens para levarem a cabo estes ataques", considerou a inspectora-chefe Dawn Miskella da polícia de West Midlands, citada pelo jornal The Sun.



"As crianças foram extremamente corajosas em contar o que se passou", acrescentou.

Apesar de as autoridades terem sido alertadas para os abusos em 2014, apenas na passada segunda-feira conseguiram que o casal fosse levado a tribunal.

