Casal preso em rochas no meio do Atlântico

Foram socorridos pelo helicóptero da guarda costeira.

22:26

Um casal suíço, que estava de férias na costa britânica, ficou preso no meio das rochas, entre Porth and Watergate Bay, em Cornwall, na tarde desta quinta-feira.

Nas imagens, pode ver-se o casal abraçado, enquanto as poderosas ondas batem contra as rochas.

Por sorte, um homem avistou o casal e avisou as autoridades. Prontamente, a guarda costeira chegou ao local com um helicóptero que os levou para segurança.

Não é sabido o porquê de o casal ter ficado preso naquele local.

Os membros da Newquay Coastguard Recue Team (NCRT), afirmaram que o casal estava "em grande perigo de ser levado pelas ondas".

A equipa tentou salvar o casal com um barco, mas as condições eram "demasiado perigosas" e, nesse sentido, tiveram de optar pela via aérea.

O casal entrou em hipotermia e estava em estado de choque. Foram devidamente tratados.

Um porta-voz da NCRT salientou o "grande trabalho de equipa de todos os envolvidos neste salvamento".