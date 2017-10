Casal que fez sexo em pizaria escapa a pena de prisão

Condenados a cumprir 12 meses de trabalho comunitário entre outras punições.

Daniella Hirst, de 28 anos, e Craig Smith, de 31, deram que falar em todo o mundo depois de ser revelado um vídeo, captado pelas câmaras de segurança de uma pizaria da cadeia Domino’s, em que os dois surgem a fazer sexo no balcão do restaurante, enquanto esperam para ser atendidos. O casal, natural de Bridlington, no Reino Unido, foi presente ao juiz e escapou a uma pena de prisão.

Esta terça-feira, o casal foi presente ao juiz no Tribunal de Magistrados de Scarborought. Foram ambos condenados a 12 meses de trabalho comunitário e foi decretada uma hora de recolher obrigatório, que têm de cumprir durante 23 semanas.

Daniella foi ainda obrigada a completar dez dias de reabilitação e a pagar uma multa de cerca de 95 euros. Craig foi obrigado a cumprir mais cinco dias de reabilitação do que a namorada e tem de trabalhar 200 horas sem qualquer remuneração, além disso, também tem de pagar 95 euros de multa.

Segundo o jornal britânico Metro, quando Craig se apercebeu que teria de completar 200 horas de trabalho não remunerado explodiu, e mandou os repórteres que estavam à porta do tribunal 'para a m****' . "Porque é que eu tenho de fazer isto a mais que ela", perguntou o homem revoltado com a situação.

O advogado de defesa do casal, Scott McLoughlin, disse ao tribunal que os arguidos tinham estado a beber antes do incidente. "A bebida levou o melhor deles e foram longe demais. As gravações estão na Internet e vão lá ficar para os seus filhos verem", afirmou o advogado. "A loja estava às moscas, estava completamente desprovida de clientes e ninguém percebeu ou viu o que estava a acontecer. É flagrante, mas não tão flagrante como poderia ter sido", acrescentou Scott McLoughlin.

Daniella e Craig escaparam de serem condenados a cumprir uma pena de prisão por atentado ao pudor.