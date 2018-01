Casal que torturou 13 filhos queria mais um

David e Louise Turpin foram, esta semana, ouvidos pela primeira vez em tribunal.

Por Ângela Mata | 01:30

O casal que horrorizou a população de Perris, na Califórnia, depois de ter sido descoberto que mantinha os 13 filhos acorrentados em casa, tem um passado ligado ao rapto e queria um 14º filho.David e Louise Turpin já haviam sido protagonistas de uma história de fuga e rapto quando jovens. De acordo com a irmã de Louise, Teresa Robinette, esta terá sido raptada pelo agora marido, David, aos 16 anos de idade. Na época, o casal acabou por ser apanhado pela polícia e mais tarde casou-se. A união, no entanto, terá estragado a relação entre irmãs.Devido à aparente vida feliz e desafogada que o casal partilhava através das redes sociais, a família de Louise foi levada a acreditar que ela tinha, de facto, uma vida perfeita. Os horrores apanharam a família de surpresa. O meio-irmão de Louise, Billy Lambert, revelou que, na última conversa que tiveram, ela lhe disse que queria comprar um autocarro escolar e ter um 14º filho. Em 2016, quando a mãe faleceu, Louise não terá ido ao funeral, devido às tensões crescentes entre ela e a restante família.Esta semana, o casal apresentou-se em tribunal, vestido de preto e manteve do início ao fim da sessão uma atitude estranha. Louise esboçou sempre um sorriso irónico. O casal está acusado de 75 crimes, entre abusos, torturas e sequestro. Ambos estão a ser defendidos por advogados distintos que já afirmaram querer fazer de tudo para os ilibar e não descartam pedir uma avaliação mental dos arguidos.À medida que a investigação avança têm vindo a público dados novos sobre a casa dos horrores. Segundo consta, a jovem de 17 anos que escapou de casa e contactou a polícia já planeava a fuga há dois anos.O cenário que nesse dia deixou para trás chocou a própria polícia. No interior da propriedade, os jovens estavam acorrentados e havia caixas de brinquedos por abrir que eram mostradas às crianças para as torturar. Diariamente só podiam comer uma vez e tinham de dormir de dia. Tomavam banho uma vez por ano, há quatro anos que não iam ao médico e nunca tinham visto um polícia. Os Turpin estão em prisão preventiva e têm nova audiência em tribunal em fevereiro.No interior da propriedade, foram encontrados pelas autoridades dois cães. Os animais estariam mais bem cuidados do que os próprios filhos do casal Turpin, que estavam subnutridos. Com cerca de um ano, os cães aparentavam um ar feliz e saudável. Ambos foram, entretanto, levados para um centro de acolhimento, onde estão disponíveis para adoção.