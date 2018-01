Casal que torturou os 13 filhos suspeito de raptar crianças

Investigadores fazem testes de ADN a todos os membros da família da ‘Casa dos Horrores’.

13:00

Há novos desenvolvimentos e linhas de investigação no caso do David e Louise Turpin, casal norte-americano que está acusado de torturar os 13 filhos na chamada ‘Casa dos Horrores’, na Califórnia. Os investigadores preparam-se agora para fazer análises de ADN a toda a família Turpin para confirmar que todas as crianças são filhas do casal, uma vez que a polícia suspeita que David e Louise tenham raptado crianças ao longo dos anos.

As suspeitas surgiram depois de ter sido revelado que David raptou a atual mulher, Louise, quando esta tinha apenas 16 anos. O homem queria fugir com a jovem, na altura menor, e casar-se com ela, mas acabou travado pela polícia na fuga, segundo familiares de Louise.

A ‘Casa dos Horrores’ continua a ser alvo de perícias que agora incluem cães pisteiros especialistas em encontrar cadáveres. Todo o interior e exterior da casa está a ser minuciosamente analisado, para se investigar se alguma das crianças mantidas pelo casal fechadas no quarto, acorrentadas, sem comida e em condições animalescas, chegou a morrer como resultado da tortura.

Em tribunal, 12 dos 13 filhos do casal confirmaram ter sido vítimas de tortura ao longo dos anos. A filha mais velha de David e Louise, de 29 anos, pesava apenas 32 quilos quando foi resgatada. Todos à exceção do filho mais novo, de dois anos, só podiam comer uma vez por dia, não tomavam banho, estavam proibidos de sair de casa e eram deixados acorrentados dias a fio num quarto sem casa de banho.

O casal está acusado de dezenas de crimes de tortura, maus-tratos infantis, agressão e sequestro. O pai, David Turpin, está ainda acusado de um crime de abuso sexual de menor. Caso sejam condenados, os dois enfrentam uma pena que pode chegar aos 94 anos de prisão.

Na primeira sessão de julgamento foi ouvida a filha de 17 anos que conseguiu fugir e alertar as autoridades para o que se passava. A jovem planeava a fuga com os irmãos há vários anos e, naquele dia, conseguiu escapar com mais uma irmã que, ao chegar à rua, assustou-se e voltou para a ‘Casa dos Horrores’. A acusação explicou que as crianças eram deixadas acorrentadas à cama durante meses inteiros. Algumas das crianças tinham crescido tão isoladas que nem sabiam o que era um polícia.