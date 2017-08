Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal transmite abuso sexual de criança drogada em direto

Homem e mulher usavam o Skype para comunicar com outros pedófilos.

09:19

Sarah Gotham e Craig Forbes, de 34 e 36 anos, estão a ser julgados pela transmissão em direto do abuso sexual de uma menina, de cinco anos, drogada, para uma mulher pedófila, na Califórnia, EUA.



O casal inglês, de Plymouth, acusado de quatro crimes de abuso sexual, foi ouvido em tribunal da quarta-feira, conforme avança o jornal britânico Mail.



O casal terá transmitido o abuso sexual da menina em Plymouth para uma mulher em São Francisco, EUA, através de uma webcam. Alegadamente, a criança estaria drogada, não se lembrando do ocorrido.



O FBI, que investigou o caso, encontrou alguns nomes utilizados no Skype, conseguindo desse modo chegar à mulher norte-americana que acabou por admitir manter-se em contacto com outros pedófilos, segundo a mesma fonte.



Sarah é acusada de mais dois crimes de abuso sexual, tendo negado todos em tribunal, de acordo com o Metro.



O casal continua a ser julgado, em Inglaterra.