Casal voluntaria-se para assistir a execuções

Teresa e Larry Clark são um casal norte-americano, residente no estado da Virgínia, que se voluntaria para assistir a execuções de condenados. A pena de morte é legal em 31 estados e a presença de pessoas que não estão relacionados com o caso é obrigatória, à luz da lei dos Estados Unidos, durante o processo.



O casal, dono de uma empresa de limpeza de chaminés, já assistiu a diversas execuções mas, a mulher, Teresa, sempre se mostrou mais hesitante do que Larry. A história é contada pela BBC.



Só em 1998 é que Teresa cedeu e se juntou ao marido para testemunhar a execução de Douglas Buchanan Jr., condenado por quatro homicídios. No total, já assistiu à morte de três homens.

"É muito estranho, ver alguém a olhar para mim quando está prestes a morrer", diz Teresa, citada pelo canal britânico.





Na noite em que assistiu à primeira execução, a mulher conta que sentiu uma situação estranha. "Estava sentada no meu carro parada no sinal vermelho, olhei pelo espelho retrovisor e juro que vi o homem que tinha acabado de morrer. A imagem fica guardada na cabeça". Apesar de tudo, Teresa continua disponível para assistir a execuções: "Se me ligassem a precisar de alguém eu iria. Não tenho pena deles".





