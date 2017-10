Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casamentos proibidos após foto de sexo oral de noivos

Casal partilhou fotografia nas redes sociais e a polémica levou à proibição de casamentos de estrangeiros na ilha grega de Rodes.

12:52

Matthew e Carly Lunn, recém-casados, partilharam uma fotografia nas redes sociais a fazer sexo oral depois da cerimónia do casamento, realizada na Grécia. A imagem tornou-se viral e o casal britânico recebeu várias críticas.



Na fotografia é possível ver as calças de Matthew arregaçadas para baixo e a mulher ajoelhada em frente ao marido.



Como resposta à polémica, o bispo da ilha grega de Rodes proibiu todos os casamentos estrangeiros no Mosteiro de Saint Paul.



Os casais estrangeiros que viram as cerimónias canceladas ponderam agora processar o casal britânico.



Em declarações ao jornal Daily Mail, um dos casais afetados diz que tiveram "toda a vida a poupar para o casamento de sonho" que agora estão impedidos de realizar.



Segundo o jornal The Sun, Matthew e Carly Lunn já tinham planeado tirar a fotografia porque achavam que "tinha piada", mas nunca pensaram que se tornasse viral.



Em reação à decisão do bispo da ilha grega, Matthew Lunn pediu desculpa pelo incidente, mas considera que o bispo exagerou ao proibir as cerimónias entre casais estrangeiros naquele mosteiro.