Caso sexual afasta nomeado de Trump

Delgado e Miller causaram polémica este ano ao divulgarem uma foto juntos, num clube de strip de Las Vegas, no dia do debate final de Trump com Hillary Clinton.



A conta em que surgiram foi, entretanto, apagada, mas não sem que antes a imprensa tenha notado uma delas, bastante clara. Delgado escrevia que Miller "teve de se demitir" porque era a "versão de 2016 de John Edwards", alusão ao senador democrata e candidato à presidência, que em 2007 foi acusado de ter um filho fora do casamento. Edwards, cuja mulher sofria de cancro, negou as alegações, fintou os jornalistas em situações embaraçosas que foram filmadas, até que, em 2010, admitiu o caso e a paternidade da criança.Delgado e Miller causaram polémica este ano ao divulgarem uma foto juntos, num clube de strip de Las Vegas, no dia do debate final de Trump com Hillary Clinton.

O diretor de comunicações do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, demitiu-se dois dias depois de ser nomeado após denúncias que o ligam a um escândalo sexual. Jason Miller anunciou a decisão no sábado, alegando que precisa de mais tempo para a família."Eles têm de ser a minha prioridade e este não é o momento para aceitar um cargo exigente na Casa Branca", escreveu Miller, para justificar a demissão. O já ex-diretor de comunicações de Trump é casado e vai ser pai no próximo mês.Ao contrário do que disse Miller, a demissão terá sido precipitada por mensagens da colega AJ Delgado no Twitter.